Stimmenzähler im Kanton Bern an der Arbeit

Keystone-SDA

Die Stimmberechtigten des Kantons Bern haben eine neue Regierung und ein neues Parlament gewählt. Die Wahllokale sind seit Sonntagmittag geschlossen, nun sind die Stimmenzähler an der Arbeit.

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(Keystone-SDA) Die bürgerlichen Parteien SVP, FDP und Mitte wollen ihre knappe Mehrheit im siebenköpfigen Regierungsrat zumindest verteidigen. Weil die SVP diesmal gleich drei Kandidaten ins Rennen schickt, könnte der Bürgerblock sogar einen Sitz hinzugewinnen. Die Zeche zahlen müssten die SP oder die Grünen.

Insgesamt traten 16 Frauen und Männer zur Wahl an. Die Kandidaturen der politischen Mitte gelten allerdings als chancenlos.

Gross ist das Interesse am Kantonsparlament: 2261 Frauen und Männer bewerben sich um einen der 160 Sitze im Grossen Rat, mehr als je zuvor. Die erste Hochrechnung wird im Laufe des Nachmittags erwartet.