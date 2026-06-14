Stimmvolk ebnet Weg für neue Alterswohnungen in Zürich-Seebach

Keystone-SDA

Das Stadtzürcher Stimmvolk hat den Weg für ein neues Hochhaus mit Alterswohnungen in Seebach geebnet: Es stimmte der Übertragung des städtischen Grundstücks am Heidi-Abel-Weg vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen mit 89,5 Prozent Ja-Stimmen zu.

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(Keystone-SDA) 115’919 Personen sagten Ja zur Grundstückübertragung, 13’678 Personen lehnten sie ab. Die Stimmbeteiligung lag bei 59 Prozent.

Die Stadt kann der Stiftung nun das Grundstück am Heidi-Abel-Weg im Baurecht überlassen. Dazu wird es vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen übertragen. Im Finanzvermögen reduziert sich der Bestand dadurch um rund 20,96 Millionen Franken, auf das Jahresergebnis der Stadt hat diese Verschiebung jedoch keinen Einfluss.

Die Stiftung Alterswohnung der Stadt Zürich plant eine neue Wohnsiedlung in Seebach mit 115 Alterswohnungen und Dienstleistungen für rund 140 Personen.