Stoffaustritt bei Pharma-Firma in Bubendorf BL verläuft glimpflich
In einem Pharma-Unternehmen in Bubendorf ist es am Sonntagabend zu einem Stoffaustritt gekommen. Dabei kamen keine Menschen zu Schaden. Die Feuer- und Chemiewehr brachte die Situation unter Kontrolle, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.
(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich bei der Firma Carbogen Amcis, wie die Polizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.
Die Einsatzzentrale erhielt gegen 20.11 Uhr die Meldung über den Stoffaustritt in einem Produktionsgebäude, welcher darin zu einer Rauchentwicklung führte. Es gelangten keinerlei Stoffe aus dem Firmengebäude, wie es im Communiqué hiess.