Strahler im Kanton Graubünden tödlich verunfallt

Keystone-SDA

Im Kanton Graubünden ist ein 79-jähriger Kristall- und Mineraliensucher tödlich verunfallt. Eine Helikopterbesatzung stellte den Leichnam des Mannes am Montag südlich des Berges Crap la Pala fest.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann wurde am Sonntagabend in Davos vermisst gemeldet, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Eine darauffolgende nächtliche Notsuche nach ihm verlief gemäss Mitteilung zunächst erfolglos.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde der Mann in abfallendem Gelände von einer abrutschenden Steinplatte erfasst. Die genauen Umstände des Todesfalls sind Gegenstand von Ermittlungen.