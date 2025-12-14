Strasse, Schiene, Luft: Viel Verkehr wegen Winterferien erwartet

Keystone-SDA

Auf dem Weg in die Winterferien wird hierzulande viel Verkehr erwartet. Das Bundesamt für Strassen warnt davor, bei Stau auf Kantons- und Gemeindestrassen auszuweichen. Die SBB und der Flughafen Zürich raten zu guter Reiseplanung.

(Keystone-SDA) Über Weihnachten und insbesondere vom 1. bis zum 4. Januar 2026 könne es viel Verkehr und Staus geben, heisst es in einer Verkehrsprognose des Bundes.

Besonders betroffen sind die Hauptachsen in den Räumen Zürich, Bern, Basel, Luzern und Lugano, im Bereich des Gotthard-Tunnels sowie die San-Bernardino-Route zwischen Sargans SG und Rothenbrunnen GR und die Strecken Richtung Berner Oberland und Wallis.

Bei hohem Verkehrsaufkommen auf der Autobahn würden viele auf Kantons- und Gemeindestrassen ausweichen, wo das Unfallrisiko dann steigen würde. Das Bundesamt für Strassen (Astra) fordert Autofahrerinnen und Autofahrer deshalb dazu auf, die Autobahn auch im Falle von Staus und Verkehrseinschränkungen nicht zu verlassen.

Auch die SBB rechnen über die Festtage mit mehr Verkehr – sowohl auf den Hauptachsen, als auch auf Strecken in Richtung beliebter Freizeitdestinationen. Es sollen deshalb situativ Extrazüge und Zugverlängerungen zum Einsatz kommen.

Um eine Überlastung zu vermeiden, empfehlen die SBB wenn möglich ausserhalb der Hauptverkehrszeiten zu reisen und gegebenenfalls Sitzplatzreservierungen vorzunehmen.

Über die Festtage ist auch bei Reisen mit dem Flugzeug eine gute Vorbereitung geboten, wie der Flughafen Zürich im Vorfeld mitteilt. Am grössten Flughafen der Schweiz werden am 19. Dezember rund 100’000 Passagiere erwartet. Zu beliebten Destinationen zählen New York, London, Paris oder Pristina, sowie saisonale Reiseziele wie Miami, die Malediven, Ibiza oder Skandinavien.