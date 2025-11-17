Strasse über den Glaubenbielenpass wegen Wintereinbruchs gesperrt

Keystone-SDA

Wegen des erwarteten Schneefalls wird am heutigen Montag um 17 Uhr für die Strasse über den Glaubenbielenpass zwischen Mörlialp OW und Sörenberg LU die Wintersperre verhängt. Diese dürfte bis Anfang Mai 2026 dauern.

(Keystone-SDA) Die sogenannte Panoramastrasse verbindet Giswil im Kanton Obwalden via den Ferienort Mörlialp mit dem Entlebuch im Kanton Luzern. Sie führt über den 1600 Meter hohen Glaubenbielenpass und ist 17 Kilometer lang.