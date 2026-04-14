Strasse in Goldau SZ wird breiter und erhält einen Radstreifen

Keystone-SDA

Die Steinerbergstrasse in Goldau wird verbreitert und erhält bergwärts einen Radstreifen. Die Sanierungsarbeiten am gut einen Kilometer langen Abschnitt starten am 20. April und dauern bis Ende Herbst 2027.

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(Keystone-SDA) Die Massnahmen sollen die Verkehrssicherheit erhöhen, wie das Schwyzer Tiefbauamt am Dienstag mitteilte. So sollen etwa die Linienführung, wo möglich, optimiert und die Kurven verbreitert werden. Die Strasse wird von der Abzweigung Steinen bis zur Hähni-Kurve künftig durchgehend 7.50 Meter breit sein.

Da die Strasse in einem Wildtierkorridor liegt, sollen Wildtiere sie weiterhin queren können. Deshalb wird eine neu, bergseitige Mauer abschnittweise unterbrochen. Leitplanken werden talseitig nur dort angebracht, «wo sie zwingend notwendig sind», hiess es weiter.

Zwei bestehende Bachdurchlässe werden ersetzt. Es entsteht zudem ein Kleintierdurchlass sowie eine Niederwasserrinne.

Während der Bauarbeiten soll die Strasse einspurig befahrbar bleiben. Ampeln sollen den Verkehr regeln. Nach Ende der Hauptarbeiten folgt schliesslich der Einbau des Deckbelags im Frühling 2028.

Das Projekt soll den Kanton 10,9 Millionen Franken kosten. Der Kantonsrat sprach im Februar 2025 den entsprechenden Kredit.