Strasse nach Mosnang SG wird nach Felssturz wieder geöffnet

Keystone-SDA

Die nach einem Felssturz gesperrte Hauptstrasse zwischen Mosnang und Dreien SG wird voraussichtlich ab Freitagnachmittag wieder einspurig befahrbar sein. Bis im Januar sollen auch die Schäden an einer Schutzmauer behoben sein. Ab dann sind beide Spuren der Kantonsstrasse wieder offen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Hang oberhalb der Kantonsstrasse wurden loses Gestein sowie Felsblöcke entfernt und die Strasse geräumt, wie das Strassenkreisinspektorat Wattwil am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Bäume, die ein Sicherheitsrisiko darstellen, werden entfernt.

Am 18. November stürzten Geröll und zwei Felsblöcke talwärts. Ein Block von rund 20 Tonnen blieb auf der Kantonsstrasse liegen. Der zweite Block, der rund 80 Tonnen wiegt, rollte über die Strasse. Verletze gab es keine.

Anzeichen für einen solchen Blocksturz habe es keine gegeben, hiess es in der Mitteilung vom Donnerstag.