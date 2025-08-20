The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Strassenausbau: 1000 Personen in Baselland nach Abstimmung befragt

Keystone-SDA

Die Lager für und gegen den Strassenausbau der Baselbieter Stimmbevölkerung nehmen die Verkehrssituation ähnlich wahr. Für die einen ist der Ausbau die Lösung, für die anderen die Ursache der Kapazitätsengpässe, wie die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die publizierten Erkenntnisse gehen auf eine Studie der BUD zurück. In deren Rahmen wurden im Februar und März über 1000 stimmberechtigte Personen im Kanton zur Bundesabstimmung über den Ausbau der Nationalstrassen vom 24. November 2024 befragt, wie es heisst.

Die Vorlage wurde im Baselbiet mit 53,5 Prozent der Stimmen angenommen, bundesweit aber mit 52,7 Prozent der Stimmen abgelehnt. Eines der sechs Projekte der Vorlage war der Basler Rheintunnel, der auch die Baselbieter Gemeinden Muttenz und Birsfelden betraf.

Die Befürwortenden des Strassenausbaus würden den Ausbau als «massgeblichen Ansatz zur Lösung der Stauprobleme» betrachten. Die Gegnerinnen und Gegner machten sich hingegen trotz Anerkennung des Entlastungspotenzials Sorgen wegen Mehrverkehr und mehrjährigen Baustellen.

Lager entsprechen bundesweitem Trend

Die BUD hält weiter fest, dass die Lager für und gegen den Strassenausbau im Kanton Baselland dem bundesweiten Trend entsprechen. Männer, einkommensstarke Personen und Bürgerliche würden häufiger Ja sagen. Frauen, einkommensschwächere Gruppen sowie links oder grün orientierte Personen würden häufiger ablehnen.

Für künftige Projekte brauche es Ansätze, die alle Verkehrsmittel berücksichtigen, schreibt die BUD. Denn die Pro- und Kontra-Lager seien sich etwa bei der hohen Zufriedenheit mit dem öffentlichen Verkehr und dem Schutz der Ortszentren vor Ausweichverkehr einig.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
12 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
57 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft