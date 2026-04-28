Strassenkreuzung des Flugplatzes in Buochs NW wird entschärft

Keystone-SDA

Nach einem Unfall im 2021 wird eine heikle Kreuzung zwischen dem Rollfeld des Flugplatzes Buochs und der Kantonsstrasse entschärft. Die Autos müssten langsamer fahren und die Signalisation werde "verstärkt", teilte die Baudirektion Nidwalden am Dienstag mit.

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(Keystone-SDA) Rollende Flugzeuge auf dem Weg zum Flugplatz queren die Kantonsstrasse zwischen Stans und Ennetbürgen. 2021 fuhr ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 75 km/h in ein Kleinflugzeug der dort ansässigen Pilatus Flugzeugwerke. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden war gering.

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) bemängelte in ihrem Untersuchungsbericht die Sicherung der Kreuzung. Diese verfügt über eine Ampel, welche auf rot schaltet, wenn ein Flugzeug die Strasse queren will, sowie ein optisches Warnsignal, aber keine Barriere.

Der Autofahrer habe das Rotlicht zu spät wahrgenommen, erklärte die Sust. Sie empfahl deswegen, Massnahmen zu ergreifen, welche das Risiko einer Kollision verringerten.

Die Signalisation werde deswegen «verstärkt», teilte die Baudirektion mit. Ein Leuchtsignal werde künftig zusätzlich auf die Kreuzung aufmerksam machen.

Zudem wird die Höchstgeschwindigkeit für die Strasse von 80 km/h auf 60 km/h reduziert. Dies soll gemäss der Mitteilung die Aufmerksamkeit der Autofahrerinnen und -fahrer erhöhen und zudem die Sicherheit für alle, welche die Strasse benutzen, erhöhen.

Das Projekt liegt derzeit öffentlich auf. Es soll bis Ende Jahr umgesetzt werden, wie es weiter hiess. Die geplanten Massnahmen würden von externen Fachleuten als zielführend beurteilt, teilte die Baudirektion mit.