Strassensanierung in Konolfingen dauert länger als geplant

Keystone-SDA

Die Sanierung des Verkehrsknotens Stalden bei Konolfingen kann nicht wie geplant Ende Juni abgeschlossen werden. Während der Bauarbeiten kamen unbekannte Leitungen und Fundamente zum Vorschein, so dass das Projekt angepasst werden musste.

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(Keystone-SDA) Es wurden zusätzliche Bauarbeiten bei den Wasserleitungen und bei der öffentlichen Beleuchtung notwendig, wie die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion am Montag mitteilte.

Die Sanierung des Knotens Stalden auf der Thunstrasse wird voraussichtlich Ende September fertig.