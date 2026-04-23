Streetlife, Stallluft, Hightech und Handwerk an der Berner BEA

Keystone-SDA

Die Berner Frühjahrsmesse BEA empfängt ab Freitag Besucherinnen und Besucher mit einem Mix aus Tradition, Innovation und Begegnung. Rund 900 Ausstellende mit ihren Waren, ein Rahmenprogramm mit Musik, Shows und Lunapark sowie Spezialthemen sorgen für Abwechslung.

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(Keystone-SDA) Die Messe dauert bis am 3. Mai. Im vergangenen Jahr lockte sie über 330’000 Besuchende an. Eines der diesjährigen Highlights ist die Sonderschau Roboterwelten. Dort soll «die Zukunft greifbar gemacht werden», wie die Messeverantwortlichen in einer Mitteilung schreiben.

Erleben können die Besuchenden etwa, wie Melk- und Futterroboter die Landwirtschaft verändern oder robotische Technologien zur frühen Schädlingserkennung im Rebbau eingesetzt werden. Autonome Einkaufswagen, wendige Roboterhunde und humanoide Helfer gehören ebenfalls dazu.

Einsicht in kreative Berufswelten am Bau bieten unter anderem die Maler- und Gipserbranche sowie die Innenarchitektur. An interaktiven Ständen können Besucherinnen und Besucher Materialien, Techniken und Gestaltungsmöglichkeiten hautnah erleben, selbst aktiv werden und sich über vielfältige Berufsbilder informieren.

Ein besonderes Augenmerk legen die Messeveranstalter auf den Nachwuchs: Mit einem speziell konzipierten Schulklassenprogramm bietet die BEA interaktive Inhalte und altersgerechte Angebote.

Die Landwirtschaft und Tierwelt sind weitere Herzstücke der BEA. Hufschmiede und Sattelmacher zeigen ihr Handwerk. Eine Ziegen-Eliteschau und die traditionelle Miss-BEA-Wahl stehen auf dem Programm. In der Festhalle geht es schliesslich um Berner Regionalprodukte.

www.bea-messe.ch