Streik im Pariser Louvre geht teilweise weiter

Keystone-SDA

Der Streik im Pariser Louvre geht teilweise weiter. Nach Angaben des Museums könnte die Öffnung aufgrund des Arbeitskampfes beeinträchtigt sein, Säle könnten ausnahmsweise geschlossen bleiben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Laut der Zeitung «Libération» bestätigte die Direktion, dass das Museum geöffnet sei. Die ersten Besucher hätten die Räume bereits betreten, auch wenn nicht alle Bereiche zugänglich seien, hiess es.

Kurz zuvor hatten rund 300 Beschäftigte des Louvre für einen zweiten Streiktag gestimmt. Am Montag war das Museum wegen des Streiks geschlossen geblieben. Die Gewerkschaften hatten zu dem Arbeitskampf aufgerufen, um gegen anhaltenden Personalmangel, unzureichende Mittel und den baulichen Zustand des Museums zu protestieren. Am Dienstag war das Museum regulär geschlossen gewesen.

Der Streik folgt auf mehrere Vorfälle im Museum: Im Oktober waren Kronjuwelen im Wert von rund 82 Millionen Franken gestohlen worden, von denen noch immer jede Spur fehlt. Im November musste eine veraltete Galerie geschlossen werden, zudem verursachte ein Wasserleck Schäden an hunderten Fachzeitschriften und Dokumenten der Bibliothek für ägyptische Antiken.