Streit um Musik in Lörrach: Gast verletzt Barkeeper mit Zigarette

Keystone-SDA

Ein Gast hat am Mittwoch in einer Bar in Lörrach (D) einem Angestellten eine brennende Zigarette auf der Nase ausgedrückt. Dieser erlitt dadurch Brandverletzungen. Grund war ein ein Streit um die abgespielte Musik, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Streit im Stadtteil Stetten eskalierte gegen 18.50 Uhr. Nach der Zigaretten-Attacke eilten weitere Gäste dem 45-jährigen Angestellten zu Hilfe. «In einem Gerangel» warfen sie den renitenten Barbesucher aus dem Lokal. Die Polizei ermittelte im Nachgang die Personalien des 35-jährigen Tatverdächtigen. Die Ermittlungen dauern an, wie es im Communiqué heisst.