Stressige Situation mit Kind: Sara Leutenegger erhält Busse im Tram

Keystone-SDA

Sara Leutenegger hat im "Blick" eine für sie sehr ärgerliche Erfahrung im öffentlichen Verkehr geschildert. Sie sei im Tram zwölf in Zürich unterwegs gewesen, als es passierte.

(Keystone-SDA) Die Influencerin berichtete, sie sei mit ihrem zweieinhalbjährigen Sohn Pablo eingestiegen und dieser «hereingestürmt und herumgesprungen» sei. Sie habe ihre Sporttasche in der einen Hand gehalten und mit der anderen versucht, den Jungen zu stützen, wie sie zu «Blick» sagte.

Kaum habe sich Pablo hingesetzt, habe sie die App aktiviert – doch das Tram sei bereits losgefahren, und ein Kontrolleur habe an ihrer Seite gestanden. Sie betonte, sie habe ein Halbtax, ein Zonenabo und sei noch nie schwarzgefahren. Leutenegger erklärte weiter, der Kontrolleur habe kein Verständnis gezeigt, obwohl sie ihm nachweisen konnte, dass sie den Hinweg nach Wallisellen bezahlt hatte. «Es ist doch klar, dass sich Eltern zuerst um ihr Kind kümmern», sagte sie.

Die 90 Franken Busse habe sie bereits beglichen. In ihrer Imstagram-Story habe sie unter Tränen erzählt, dies habe sie aus der Fassung gebracht, weil der Kontrolleur gesehen habe, wie wild Pablo herumgerannt sei und dass sie keine Hände freigehabt habe. Ihr fehle hier die Toleranz.