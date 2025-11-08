Strickbegeisterte «lismen» in Zürich am ersten «Knitfest»

Strickbegeisterte haben am Wochenende in Zürich-Oerlikon ihre Leidenschaft fürs "Lisme" geteilt: Das erste Strickfestival, das "Knitfest", stand ganz im Zeichen von "Inestäche, umeschlah, durezieh und abelah".

(Keystone-SDA) Die Initiantinnen sind zwei leidenschaftliche Strickerinnen. Mit dem «Knitfest» wollten sie eine Veranstaltung schaffen, bei der sich «Lismerinnen» und «Lismer» jeder Könnerstufe treffen können, um zu lernen, sich auszutauschen und neue Ideen zu erhalten.

Die Organisatorinnen erwarteten gegen 4000 Besucherinnen und Besucher. Auf dem Programm standen Vorträge, Podiumsdiskussionen und eine Ausstellung mit Wollmarken, Werkzeugen und Accessoires. Auch bekannte Strick-Influencerinnen waren vor Ort – beispielsweise Lærrke Bagger, «ein Star der Szene».