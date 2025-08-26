The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Strom in Basel-Stadt wird nächstes Jahr leicht billiger

Keystone-SDA

Die Stromtarife im Kanton Basel-Stadt sinken ab dem 1. Januar 2026. Für Privatkunden sinken sie durchschnittlich um rund 1 Prozent, für das Gewerbe 2,6 Prozent. Grund sind unter anderem sinkende Netzkosten, wie die Industriellen Werke Basel (IWB) am Dienstag mitteilten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Für einen durchschnittlicher Haushalt mit 3500 Kilowattstunden Stromverbrauch pro Jahr bedeutet dies 13 Franken weniger im Vergleich zum laufenden Jahr. Er bezahlt nächstes Jahr 1250 statt 1263 Franken, wie es in der Beispielrechnung der IWB heisst.

Grund für die sinkenden Netzkosten sind die Reduktion der kalkulatorischen Verzinsung sowie Optimierung im Betrieb und bei der Verwaltung. Nebst dem sinkenden Netzentgelt gibt es noch einen weiteren Faktor, der die Tarife für das kommende Jahr beeinflusst: Die IWB verzichtet auf einen Teil der ihr zustehenden Deckungsdifferenzen.

Dies bedeutet, dass der Energieversorger die nicht eingeholten Kosten aus den Vorjahren nicht auf die Kundschaft abwälzt, obschon sie diese verrechnen könnte. Dies entlastet die Strombezügerinnen und -bezüger um rund 7,7 Millionen Franken, wie die IWB schreiben. Die Basler Regierung hat den entsprechenden Beschluss des IWB-Verwaltungsrats am Dienstag genehmigt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
15 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft