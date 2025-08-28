The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Strom und Gas werden in Wohlen AG günstiger

Keystone-SDA

Die Strom- und Gaspreise des Energieversorgers IBW sinken 2026. Das Unternehmen begründete dies in einer Mitteilung vom Donnerstag mit einer "anhaltenden Entspannung an den internationalen Energiemärkten".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Demnach fällt im nächsten Jahr die Stromrechnung für einen Durchschnittshaushalt mit einem jährlichen Bezug von 4500 Kilowattstunden um 143 Franken oder knapp zehn Prozent tiefer aus. In einem ähnlichen Umfang sollen auch die Strompreise für Gewerbebetriebe sinken.

Auch bei den Gaspreisen zeichne sich eine Senkung ab, teilte IBW mit. Die Einkaufspreise an den internationalen Märkten seien auf Entspannungskurs. Nach derzeitiger Rechnung dürften die Tarife um rund acht Prozent sinken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft