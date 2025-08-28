Strom und Gas werden in Wohlen AG günstiger

Keystone-SDA

Die Strom- und Gaspreise des Energieversorgers IBW sinken 2026. Das Unternehmen begründete dies in einer Mitteilung vom Donnerstag mit einer "anhaltenden Entspannung an den internationalen Energiemärkten".

1 Minute

(Keystone-SDA) Demnach fällt im nächsten Jahr die Stromrechnung für einen Durchschnittshaushalt mit einem jährlichen Bezug von 4500 Kilowattstunden um 143 Franken oder knapp zehn Prozent tiefer aus. In einem ähnlichen Umfang sollen auch die Strompreise für Gewerbebetriebe sinken.

Auch bei den Gaspreisen zeichne sich eine Senkung ab, teilte IBW mit. Die Einkaufspreise an den internationalen Märkten seien auf Entspannungskurs. Nach derzeitiger Rechnung dürften die Tarife um rund acht Prozent sinken.