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Stromausfall im Zürcher Kreis 10

Keystone-SDA

In der Nacht auf Sonntag ist es im Zürcher Kreis 10 zu einem Stromausfall gekommen. Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich schrieb auf seiner Webseite, es seien "technische Ursachen" aufgetreten. Demnach habe sich der Ausfall um 02.44 Uhr ereignet. Weitere Angaben machte das EWZ zunächst nicht.

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