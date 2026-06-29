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Studie: Neue AKW lohnen sich nur mit staatlicher Unterstützung

Keystone-SDA

Neue Atomkraftwerke in der Schweiz sind laut einer neuen Studie unter den heutigen Bedingungen nicht konkurrenzfähig. Rentabel könnten sie nur mit staatlicher Förderung, Risikoabsicherung und deutlich tieferen Baukosten werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zu diesem Schluss kommt eine am Montag veröffentlichte Studie von 19 Forschenden der ETH Zürich und des Paul Scherrer Instituts (PSI). Sie basiert auf vier Energiemodellen für das Jahr 2050.

Damit neue AKW wirtschaftlich würden, müsste die Politik die Kernenergie ähnlich wie Erneuerbare fördern und Finanzierungsrisiken absichern. Bei derzeit in Europa und den USA beobachteten Baukosten von 12’000 Franken pro Kilowatt lohne sich eine Investition aber selbst mit staatlicher Unterstützung in drei von vier Modellen nicht mehr.

Den Forschenden zufolge kann die Schweiz ihre Klimaziele bis 2050 auch ohne neue Kernkraftwerke erreichen, bliebe im Winter aber auf Stromimporte angewiesen. Neue Kraftwerke könnten diese Importe verringern, aber nicht vollständig ersetzen.

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