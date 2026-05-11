Studie fordert neue Regeln für Fahreignungstests von Senioren

Keystone-SDA

Ein Bericht hat erhebliche Mängel bei der Prüfung der Fahreignung älterer Menschen in der Schweiz aufgezeigt. Die Verfasser fordern landesweit einheitliche Regeln, wie aus der Studie im Auftrag des Bundesamtes für Strassen (Astra) vom Dienstag hervorgeht.

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(Keystone-SDA) Die heutige Praxis zur Abklärung der Fahreignung bei Personen über 75 Jahren sei zersplittert und uneinheitlich, heisst es in dem Bericht. Die Forschungsarbeit leiteten die Hochschule für Sozialarbeit und Gesundheit Lausanne und die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW).

Die Autoren kritisierten auch die Aussagekraft der aktuellen Testmethoden. Kognitive Tests allein erlaubten keine verlässliche Aussage über die Sicherheit im Strassenverkehr. Als zuverlässigste Methode gälten standardisierte Fahrten im realen Verkehr, doch dafür fehlten ausgebildete Fachpersonen.

Die Fachleute schlagen deshalb einen standardisierten Test, ein vierstufiges Bewertungssystem und eine obligatorische Ausbildung für prüfende Ärztinnen und Ärzte vor.