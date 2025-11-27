Studie schlägt Alarm für Schweizer Spitallandschaft

Keystone-SDA

Die Schweizer Spitallandschaft ist gemäss einer Studie im Auftrag des Spitalverbandes H+ nicht nachhaltig aufgestellt. Es bestehe deshalb dringender Handlungsbedarf. Die Spitäler und die Politik stehen vor grossen Herausforderungen.

(Keystone-SDA) Die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen steige, der Fachkräftemangel werde immer gravierender und die Tarife seien nicht kostendeckend, heisst es in der am Donnerstag von H+ vorgestellten PvC-Studie. Ohne grundlegende Veränderungen drohten Versorgungsengpässe, längere Wartezeiten, eine schlechtere Qualität und Verluste von bis zu 1,1 Milliarden Franken bis 2045.

Die Studie zeigt aber einen Weg aus der Misere: Bessere Koordination unter den Spitälern und Anpassungen bei den Leistungen, Stärkung der Ambulantisierung und die Förderung der Digitalisierung.

Dies setze eine klare Finanzierungsverantwortung des Parlaments voraus, so H+. Ausserdem brauche es eine «moderne Versorgungsplanung» zur Qualitäts- und Versorgungssicherheit.