The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Sturm zerstört provisorisches Dach bei Schulhaus in Meilen

Keystone-SDA

Ein Unwetter ist am Montagabend über Affoltern am Albis Richtung Wetzikon durch den Kanton Zürich gezogen. In Meilen brachten Sturmböen ein provisorisches Dach zwischen einem Schulhaus und einer Sportanlage zum Einsturz. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei hatte gegen 22.30 Uhr noch keinen Überblick über das gesamte Schadengeschehen, wie ihr Sprecher Florian Frei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Den von Online-Newsportalen gemeldeten Dacheinsturz in Meilen bestätigte er. Einsatzkräfte waren vor Ort.

Aus verschiedenen Gemeinden am Zürichsee trafen Meldungen über entwurzelte Bäume bei der Kantonspolizei ein, so aus Horgen. Daneben wurden Gullydeckel durch die sintflutartigen Regenfälle aus ihren Verankerungen gehoben sowie Keller, Tiefgaragen und Unterführungen überschwemmt.

Eine Zürichseegemeinde meldete Frei zufolge Wasser in einem Parkhaus. In Wädenswil fiel grossflächig der Strom aus. Ob das in Zusammenhang mit dem Unwetter stand, konnte der Polizeisprecher am späteren Abend nicht sagen. Das Gewitter kam von Westen her und sorgte unter anderem auch im Kanton Bern für Starkregen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft