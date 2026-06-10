Suche nach attraktiver Veloroute zwischen Luzern und Emmenbrücke

Keystone-SDA

Zwischen Emmenbrücke und der Stadt Luzern soll es eine neue und attraktive Veloverbindung geben. Der Kanton Luzern, die Stadt Luzern und die Gemeinde Emmen haben deswegen eine gemeinsame Korridorstudie gestartet, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Route soll vom Seetalplatz in Emmenbrücke bis zur Bruchstrasse in der Stadt führen. Damit würde der Entwicklungsschwerpunkt Luzern Nord, wo unter anderem die Kantonsverwaltung neu ihren Sitz haben wird, eine attraktive Veloverbindung zum Stadtzentrum erhalten.

Gemäss der Mitteilung soll bei der Linienführung auch die Anbindung an den Bahnhof Luzern mitberücksichtigt werden. Die Ergebnisse der Studie sollen bis Ende 2026 vorliegen.

Zwischen Luzern und Emmenbrücke gibt es bereits eine Veloverbindung, die zwischen der Fluhmühle und Reussbühl zwischen der Reuss und der Bahngleise über den Xylophonweg führt. Weil dieser auch ein Fussweg ist, kommt es dort immer wieder zu gefährlichen Situationen. Ein Ausbau des Xylophonwegs ist gemäss Staatskanzlei nicht möglich.