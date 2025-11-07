Suche nach Vermissten nach US-Flugzeugabsturz geht weiter

Keystone-SDA

Nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs im US-Bundesstaat Kentucky wird immer noch nach Vermissten gesucht.

(Keystone-SDA) Das teilte die zuständige Behörde National Transportation Safety Board (NTSB) mit, die den Absturz untersucht. Die Maschine war am Dienstag am späten Nachmittag (Ortszeit) nach dem Start in einem Aussenbezirk der Grossstadt Louisville über einem Industriegebiet abgestürzt. Bürgermeister Craig Greenberg schrieb auf der Plattform X, die Zahl der Todesopfer sei inzwischen auf 13 gestiegen. Zuletzt hatten die Behörden von 12 Opfern gesprochen.

Der Flughafen ist nach eigenen Angaben inzwischen wieder komplett für den Flugverkehr freigegeben. Warum die Frachtmaschine des US-Logistikunternehmens UPS abstürzte, ist noch nicht geklärt.