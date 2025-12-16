Sudan führt auch 2026 Krisenliste von Hilfsorganisation an

Keystone-SDA

Zum dritten Mal in Folge steht der Sudan an der Spitze der Länder, in denen sich die humanitäre Lage im kommenden Jahr noch weiter zu verschlechtern droht. Das geht aus der "Emergency Watchlist" des International Rescue Comitee hervor.

(Keystone-SDA) Auf Platz zwei der Liste, die die Hilfsorganisation am Dienstag veröffentlichte, stehen der Gazastreifen und das Westjordanland, auf Platz drei der Südsudan.

Keine Aussicht aus Deeskalation in grösster humanitärer Krise

Der Krieg im Sudan stecke in einem brutalen Patt fest – ohne erkennbare Aussicht auf Deeskalation, heisst es in dem Bericht über die Krisenstaaten. Während Belagerungen ganze Städte von humanitärer Hilfe abschneiden, könnten die weiteren Eskalationen zwischen den Kriegsparteien RSF und SAF die Gewalt auf weitere Regionen innerhalb des Landes ausweiten. Millionen Menschen seien extremer Gewalt, Hunger und Krankheit ausgeliefert.

Die Vereinten Nationen bezeichnen den seit April 2023 andauernden Krieg im Sudan ebenfalls als grösste humanitäre Krise der Welt. Zwölf Millionen Menschen sind durch die Kämpfe vertrieben worden, jeder zweite Einwohner von Hunger bedroht. Gleichzeitig erfährt die Lage im Sudan deutlich weniger internationale Aufmerksamkeit als etwa die Situation im Gazastreifen.

Forderungen auch an Bundesregierung

«Noch nie waren so viele Menschen unverschuldet auf humanitäre Hilfe angewiesen – und gleichzeitig werden die internationalen Systeme, die ihre Unterstützung garantieren sollen, wegen gegenläufigen politischen Prioritäten abgebaut», sagte Lena Görgen, die Landesvertreterin von IRC Deutschland. «Geberstaaten ziehen sich aus der finanziellen und politischen Verantwortung zurück, Profitinteressen befeuern Konflikte und Völkerrechtsverstösse bleiben vermehrt straflos.»

Deutschlands Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit als globaler Akteur hänge davon ab, wie entschlossen internationale Normen verteidigt und humanitäre Prinzipien beschützt werden, betonte Görgen. Ob die internationale Ordnung gestärkt werde oder weiter zerfalle, hänge auch vom entschlossenen Handeln der Bundesregierung als humanitäre Akteurin ab.