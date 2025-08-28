The Swiss voice in the world since 1935
Sunrise steigt ins Geschäft mit Schutz vor Einbrüchen ein

Keystone-SDA

Nach dem Einstieg ins Geschäft mit Versicherungsangeboten expandiert Sunrise weiter: Neu bietet der zweitgrösste Schweizer Telekomkonzern auch Sicherheitspakete gegen Einbrüche an.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dazu lanciere Sunrise ein Home Security-Angebot, das Sicherheitsgeräte wie Kameras, Kontaktsensoren, eine Steuerungs-App und Anwesenheitssimulation umfasse, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einem Communiqué mit.

Beim grösseren Paket sei auch noch im Alarmfall der Einsatz von Sicherheitsleuten vor Ort enthalten. Zudem gebe es einen Versicherungsschutz mit persönlicher Unterstützung durch den Sunrise-Partner Zurich Versicherungen. Im Notfall oder bei einem Einbruch organisiere die Zurich rund um die Uhr professionelle Hilfe. Das Angebot richte sich auch an Kunden anderer Telekomfirmen, hiess es.

Damit geht die Ausweitung der Produktepalette als Ergänzung des Telekomangebots weiter. Seit Anfang Juli verkauft Sunrise seinen Kunden auch Versicherungsprodukte wie etwa Reise- oder Cyberversicherungen.

Sunrise folgte damit dem Branchenprimus Swisscom. Dieser hat im Frühling vor einem Jahr den Ausbau des Vertriebs von Versicherungen angekündigt.

