The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Supreme Court ebnet Weg für Rückbau von Diversitätsforschung

Keystone-SDA

Der Oberste Gerichtshof der USA erlaubt die von der US-Regierung geplanten Kürzungen von Forschungsgeldern wegen sogenannter DEI-Programme für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Dabei geht es um 783 Millionen Dollar, die für Forschungsprojekte der Gesundheitsbehörde NIH vorgesehen waren, wie US-Medien berichteten. Die Entscheidung des Supreme Court am Donnerstag fiel mit fünf zu vier Stimmen knapp aus, wobei der Oberste Richter John Roberts mit den drei als liberal gesehenen Richtern stimmte.

Wissenschaftler, eine Gewerkschaft und mehr als ein Dutzend demokratisch geführte Bundesstaaten, hatten gegen die Kürzungen von mehr als 1.700 Forschungsprogrammen geklagt. Bei den betroffenen Projekten ging es unter anderem um die Erforschung von Themen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen im ländlichen Süden der USA, die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels, und wie Verkehrsverschmutzung und demenzbedingte Erkrankungen zusammenhängen.

Trump: DEI-Programme «illegal und unmoralisch»

Mit den Kürzungen blockiere die US-Regierung «lebensrettende Heilmittel und Behandlungen für Millionen von Familien» und zerstöre Arbeitsplätze in allen Teilen des Landes, schrieb Maura Healey, die demokratische Gouverneurin des Bundesstaates Massachusetts, wo mehrere Forschungseinrichtungen betroffen sind. «Die Einzigen, die davon profitieren, sind China und andere Länder, die uns jetzt unsere Unternehmer, Innovatoren, Wissenschaftler und Forscher abwerben», heisst es weiter in einer Mitteilung.

US-Präsident Donald Trump hat nach seinem Amtsantritt DEI-Programme als «illegal und unmoralisch» bezeichnet und ihnen per Dekret den Kampf angesagt. Die US-Regierung hat deshalb die Arbeit vieler Forschungseinrichtungen unter anderem durch Kürzungen, Entlassungen oder Ankündigungen und Androhungen davon deutlich schwieriger gemacht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
14 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft