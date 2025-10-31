SVP, FDP und Mitte gehen im Emmental Listenverbindung ein

Keystone-SDA

Im Emmental gehen SVP, FDP und Mitte für die Grossratswahlen 2026 eine Listenverbindung ein. Das habe sowohl arithmetische als auch politische Gründe, teilten die Parteien am Freitag gemeinsam mit.

(Keystone-SDA) Ziel ist es, das bürgerliche Lager im Emmental gemeinsam zu stärken. Zudem entspreche die Verbindung dem bürgerlichen Fünfer-Ticket für die Regierungsratswahlen.

Schon 2022 waren SVP, FDP und Mitte im Wahlkreis Emmental eine Listenverbindung eingegangen. Die Dreier-Allianz blieb vor vier Jahren ein Unikum. Ob sich das 2026 ändert, ist noch offen. Die Eingabefrist für Listenverbindungen läuft bis 19. Januar.

Der Wahlkreis Emmental hat 15 Sitze im Kantonsparlament. Zurzeit stellt die SVP sechs Grossratsmitglieder, SP und Mitte je zwei. FDP, GLP, Grüne, EVP und EDU haben je einen Sitz inne.