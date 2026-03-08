SVP gewinnt zwei Sitze im Landrat Nidwalden und wird stärkste Kraft

Keystone-SDA

Die SVP legt um zwei Sitze im Nidwaldner Landrat zu und wird neu stärkste Partei. Die Sitzgewinne gehen zulasten der FDP und der Grünen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Somit hält die SVP in der kommenden Legislatur 17 Sitze (+2), die bisher stärkste Partei FDP 15 (-1), die Mitte 15 (unverändert), wie die Staatskanzlei mitteilten. Die GLP behält ihre fünf Sitze und kann somit auch weiterhin eine eigene Fraktion stellen. Die Grünen kommen auf fünf Sitze (-2), die SP erhalten drei Sitze (+1) zugeteilt. Die beiden linken Parteien bilden eine gemeinsame Fraktion.

Von den 39 angetretenen Bisherigen schafften 38 die Wiederwahl. GLP-Landrat Jonas Tappolet muss sich aus dem Landrat verabschieden.

Der Regierungsrat ist für die neue Amtszeit bereits gewählt. Da bis zum Ende der Eingabefrist im Januar nicht mehr Kandidaturen eingingen als es Sitze zu vergeben gab, kam es zu einer stillen Wahl.