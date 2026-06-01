SVP-Grossrätin Anne Speiser zur «höchsten Bernerin» gewählt

Keystone-SDA

Anne Speiser (SVP/Zweisimmen) ist für ein Jahr die "höchste Bernerin". Der Grosse Rat hat sie am Montag mit dem Glanzresultat von 157 Stimmen zu seiner Präsidentin gewählt.

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(Keystone-SDA) Speiser amtete bislang als erste Vizepräsidentin und wird das Parlament nun bis zum Sommer 2027 leiten. Die 64-Jährige stammt aus dem Elsass und lebt seit vier Jahrzehnten in ihrer Wahlheimat Zweisimmen.

Seit 2014 ist sie Mitglied des Grossen Rats. Ihre politische Laufbahn erstrecke sich aber über 30 Jahre, sagte Speiser. Unter anderem war sie in Zweisimmen insgesamt zwölf Jahre als Gemeinderätin tätig und acht Jahre als Gemeindepräsidentin.

Sie werde das Amt als «höchste Bernerin» mit grossem Respekt, Hingabe und Herzblut ausüben, versprach Speiser in ihrer Antrittsrede. Die konstruktive Zusammenarbeit sei im Ratsbetrieb wichtiger denn je. «Bringen wir den Kanton Bern mit vereinten Kräften voran.» Ziel müsse sein, das Beste für die ganze Bevölkerung zu suchen – für die Menschen in den Städten genau wie für jene auf dem Land.

Lösungen statt Grabenkämpfe

Eröffnet wurde die neue Legislatur im Berner Rathaus durch Anita Herren (Mitte/Rosshäusern). Als amtsältestes Ratsmitglied rief sie das Parlament zum «respektvollen Dialog» auf. Die Bevölkerung erwarte nicht politische Grabenkämpfe, sondern Lösungen für ihre Probleme im Alltag.

Im Rahmen der konstituierenden Sitzung wird der Rat am Montag das Ratspräsidium komplettieren und die Wahlen in die acht ständigen Kommissionen vornehmen. Besondere Spannung verspricht die Wahl des zweiten Rats-Vizepräsidenten: Sowohl die FDP- als auch die GLP-Fraktion erheben Anspruch auf das Amt.