SVP-Nationalrat Egger hat bei Unfall fast den Ringfinger verloren
Der St. Galler SVP-Nationalrat Mike Egger hat sich im Fitnessstudio den Finger gebrochen. Er musste deshalb operiert werden, und das während der Herbstsession des Parlaments. Fast hätte er beim Unfall den Ringfinger verloren.
(Keystone-SDA) Zum Unfall kam es beim Hanteltraining nach einer Parlamentssitzung, wie das Newsportal blick.ch berichtete. Beim Gewichtestemmen habe er die Freihantel von 32,5 Kilogramm wie immer nach Abschluss der Übung fallen gelassen. Doch diesmal sei die Hantel wieder vom Boden aufgesprungen und habe den Finger Eggers zwischen Bank und Hantel eingeklemmt. Es kam zum offenen Bruch. Das oberste Fingerglied sei durch die Wucht fast abgetrennt worden. «Ich hatte wirklich Angst, meinen Finger zu verlieren.»
Nach der Notfallbehandlung am selben Abend habe er sich am Tag darauf auf Anraten von Parlamentskolleginnen und -kollegen ins Inselspital begeben. Dort wurde er operiert. Der Finger wurde mit einem Draht stabilisiert; der beinahe abgetrennt Teil wieder angenäht, wie es weiter hiess. Nun sehe der Finger aus wie neu. Nur schmerzen tue er noch.
Erst im Mai hatten Egger und seine Partnerin Lisa Vincenz geheiratet: «Zum Glück ziehe ich den Ehering zum Sport immer ab. Sonst hätten sie ihn aufsägen müssen. Das hätte mich sehr geärgert.»