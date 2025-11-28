SVP nominiert Jean-François Thuillard als Ersatz für Rebecca Ruiz

Keystone-SDA

Die SVP schickt Jean-François Thuillard ins Rennen für die Ersatzwahl in die Waadtländer Kantonsregierung vom 8. März. Der Landwirt ist derzeit Gemeindepräsident von Froideville und Grossrat.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Thuillard wurde am Donnerstagabend vom Kongress der SVP Waadt in Chavannes-le-Chêne im Norden des Kantons nominiert. «Herr Thuillard wurde einstimmig und per Applaus als Kandidat bestimmt», sagte der Präsident der SVP Waadt und Nationalrat Sylvain Freymond auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Thuillard war der einzige Kandidat.

Die SVP hatte am Mittwoch angekündigt, einen Kandidaten zu präsentieren, unmittelbar nachdem die Sozialdemokratin Rebecca Ruiz ihren Rücktritt bekanntgegeben hatte. Der 60-jährige Landwirt aus dem Gros-de-Vaud sitzt seit 2012 im Grossen Rat und hatte das Parlament im Amtsjahr 2024/25 präsidiert.

Neben seinem Engagement im Kantonsparlament und einem kurzen Mandat als Vizepräsident der SVP Waadt (2013–2015) ist Thuillard seit Langem in Froideville aktiv. Er trat 1985 in den Gemeinderat ein, wechselte 2002 in die Exekutive und wurde 2016 Gemeindepräsident. Der grosse Fan des Lausanne Hockey Club kandidierte mehrfach vergeblich für den Nationalrat.

Kommt es zu einem SVP–SP-Duell?

Mit der Nomination Thuillards hofft die SVP Waadt auf eine Rückkehr in die Kantonsregierung, der sie seit dem Tod von Jean-Claude Mermoud im Jahr 2011 nicht mehr angehört. Frühere Versuche blieben erfolglos, zuletzt jene von Michaël Buffat bei den Wahlen 2022 und von Pascal Dessauges bei der Ersatzwahl 2019 – damals gegen Rebecca Ruiz.

Offen ist nun, ob Thuillard auch die Unterstützung der Waadtländer Allianz aus SVP, FDP und Mitte erhält. Die FDP-Delegierten beschlossen am Donnerstagabend in L’Isle (VD) «mit sehr grosser Mehrheit», die Kandidatur Thuillards zu unterstützen, wie die Partei mitteilte. Die Mitte hatte bereits signalisiert, dass sie nicht unbedingt eine eigene Kandidatur aufstellen werde.

Von den übrigen Parteien wollen die Sozialdemokraten den Sitz von Rebecca Ruiz verteidigen und werden eine eigene Kandidatur präsentieren. Die Grünen erklärten bereits, dass sie die SP unterstützen und keine eigene Kandidatur einreichen. Weitere Parteien haben bislang kein Interesse am Sitz angemeldet.