SVP Obwalden will mit Franziska Kathriner Regierungssitz sichern

Keystone-SDA

Die SVP Obwalden hat Kantonsrätin Franziska Kathriner als Kandidatin für den Regierungsrat nominiert. Bei den Gesamterneuerungswahlen im März soll sie den SVP-Sitz des abtretenden Daniel Wyler verteidigen.

(Keystone-SDA) Mit Kathriner will die Partei «eine erfahrene, kompetente und bodenständige Frau» zur Wahl vorschlagen, wie sie in einer Mitteilung zur Nominationsversammlung vom Donnerstagabend schrieb.

Die 54-jährige Treuhänderin ist seit 2024 im Kantonsrat und im Sarner Gemeinderat vertreten. Sie arbeitet auf dem Steueramt des Kantons Nidwalden.

Als zweitstärkste politische Kraft hinter der Mitte bestehe Anspruch darauf, weiterhin in der Regierung vertreten zu sein, hiess es in der Mitteilung weiter.

Volkswirtschaftsdirektor Wyler hatte im Oktober angekündigt, bei den anstehenden Wahlen nicht wieder anzutreten. Er war seit 2018 als erster SVP-Vertreter überhaupt in den fünfköpfigen Regierungsrat Obwaldens gewählt. Der damals eroberte Sitz ging auf Kosten der Mitte.

Die übrigen bisherigen Regierungsmitglieder stellen sich erneut zur Wahl. Es sind dies Sicherheits- und Sozialdirektor Christoph Amstad (Mitte/seit 2016), Baudirektor Josef Hess (parteilos/seit 2017), Bildungs- und Kulturdirektor Christian Schäli (CSP/seit 2018) und Finanzdirektorin Cornelia Kaufmann-Hurschler (Mitte/seit 2022).

Die FDP ist seit 2022 nicht mehr in der Obwaldner Exekutive vertreten. Sie nominierte am 15. November den 34-jährigen Kantonsrat Marius Küchler als Regierungsratskandidaten.