SVP-Politikerin Sarah Regez rückt in den Baselbieter Landrat nach

Keystone-SDA

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Die SVP-Politikerin Sarah Regez rückt in den Baselbieter Landrat nach. Sie folgt auf den neu gewählten und künftigen Regierungsrat Matthias Liechti, wie Parteipräsident Peter Riebli am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

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(Keystone-SDA) Die «Volksstimme» hatte zuerst über den Entscheid der Politikerin berichtet, als Nachrückende ins Kantonsparlament einzuziehen. Die Sissacherin Sarah Regez ist Strategiechefin der Jungen SVP Schweiz.

Sie erreichte bei den Baselbieter Landratswahlen 2023 im Wahlkreis Sissach den Platz als erste Nachrückende hinter ihren gewählten Parteikolleginnen und -kollegen Peter Riebli, Matthias Liechti und Nicole Roth. Regez vertritt den rechten Parteiflügel der SVP.