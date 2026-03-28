SVP-Präsident Dettling: «Wir rasen Richtung 10-Millionen-Schweiz»

Keystone-SDA

SVP-Präsident Marcel Dettling hat zum Auftakt der Delegiertenversammlung seiner Partei für die Volksinitiative "Keine 10-Millionen-Schweiz" geworben. Das Stadt- und Landbild verändere sich zum Schlechten, warnte er.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Die Schweiz wächst und wächst und wächst. Die Dörfer verschwinden, die kleineren Familienhäuser werden geopfert. Dafür werden Wohnsilos hingestellt», sagte Dettling am Samstag gemäss Redetext vor den SVP-Delegierten in Maienfeld GR. «Wir rasen Richtung 10-Millionen-Schweiz.»

Nebst dem Verlust an Kulturland nannte der Schwyzer Nationalrat in seiner Ansprache auch Wohnungsnot, überfüllte Züge, verstopfte Strassen und überforderte Schulen als negative Folgen der Zuwanderung. Auch schwere Straftaten nähmen zu.

Dettling argumentierte weiter, das Bevölkerungswachstum lasse den Bedarf an Arbeitskräften weiter ansteigen, statt eine Lösung für den Fachkräftemangel zu bieten: «Die überbordende Zuwanderung hat dazu geführt, dass wir noch viel mehr offene Stellen haben im Land. Das ist ja auch kein Wunder. Jeder braucht eine Wohnung, jeder braucht Infrastruktur. Dafür holen wir dann wieder Zuwanderer.»

Volk und Stände entscheiden am 14. Juni über die Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz», auch bekannt als Nachhaltigkeitsinitiative. Die SVP widmete ihre Delegiertenversammlung vom Samstag ganz dem bevorstehenden Abstimmungskampf. Auf dem Programm standen verschiedene Referate zum Thema.