The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

SVP-Präsident Marcel Dettling: «Die Schweiz verlottert»

Keystone-SDA

SVP-Präsident Marcel Dettling hat am Samstag an der Delegiertenversammlung in Näfels GL vor der "Verlotterung der Schweiz" gewarnt. Um dies zu verhindern, müsse die verlotterte Elite abgewählt und "entfernt" werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Migrantenmobs» mit Feuerwerkskörpern, Asyl-Chaos und linksgrüne Hamas-Sympathisanten: Dettling listete in seiner Eröffnungsrede eine ganze Reihe von Themen auf, welche seiner Ansicht nach die «Verlotterung» der Schweiz illustrieren.

«Die Schweizer Bevölkerung will eine andere Politik», zeigte sich der SVP-Präsident überzeugt. «Wir müssen die Verlotterung der Schweiz stoppen.» Deshalb müsse die SVP in den Gremien vertreten sein, im Bundesrat und in den Parlamenten.

Hauptthema der Delegiertenversammlung ist ein neues Positionspapier zum Thema Volksschule. Diese sieht die SVP – hauptsächlich wegen der Zuwanderung – im freien Fall. Am Nachmittag werden die Delegierten noch Parolen für die Abstimmungen am 8. März fassen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft