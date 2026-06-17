SVP setzt für die Zürcher Regierung auf Rickli und Hübscher

Keystone-SDA

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Die SVP will ihre beiden Sitze in der Zürcher Regierung mit der bisherigen Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli und Nationalrat Martin Hübscher verteidigen. Ob noch eine dritte Person ins Rennen steigt, soll der Kantonalvorstand noch entscheiden.

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(Keystone-SDA) Martin Hübscher kandidiert als Nachfolger von Ernst Stocker, der seit 2010 in der Regierung ist. Dies teilte die SVP des Kantons Zürich am Mittwoch mit. Der ausgebildete Agronom und Landwirt Martin Hübscher aus Wiesendangen vertritt seit 2023 den Kanton Zürich im Nationalrat. Zuvor gehörte er acht Jahre lang dem Zürcher Kantonsrat an.

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli kandidiert für eine dritte Legislatur. Dies gab sie bereits vergangene Woche bekannt, nachdem Medien berichtet hatten, sie prüfe eine Kandidatur für den Ständerat. «Ich stehe meiner Partei aktuell nicht als Ständeratskandidatin, sondern unverändert als Regierungsrätin für eine dritte Legislatur zur Verfügung», stellte sie daraufhin klar.

Die SVP-Delegierten werden über die Nomination der beiden am 9. Juli definitiv entscheiden. Noch offen ist ein allfälliges Dreierticket, wie die Partei weiter schreibt. Darüber werde der Kantonalvorstand an der kommenden Sitzung vom 25. August entscheiden.