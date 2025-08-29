The Swiss voice in the world since 1935
Swift und Kelce zeigen sich nach Verlobung im Stadion

Keystone-SDA

Zum ersten Mal seit der Bekanntgabe ihrer Verlobung haben sich Taylor Swift und Travis Kelce zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt. Die beiden frisch verlobten Superstars besuchten am Donnerstagabend das College-Football-Spiel zwischen den Nebraska Cornhuskers und den Cincinnati Bearcats im Arrowhead-Stadion in Kansas City (Missouri).

1 Minute

(Keystone-SDA) Fotos zeigen die Pop-Sängerin und den Football-Profi (beide 35) zusammen in einer Loge. Auf einem Bild sieht man, wie Kelce in einem rot-weiss gestreiften Rugby-Shirt sein früheres Collegeteam anfeuert, während Swift daneben sitzt und lachend zu ihm hochschaut.

Kelce stammt aus dem US-Bundesstaat Ohio und besuchte dort die University of Cincinnati, wo er für deren Mannschaft (Bearcats) spielte. Er und Swift hatten am Dienstag mit romantischen Fotos auf Instagram ihre Verlobung verkündet. «Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten», teilten die beiden US-Amerikaner mit. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer.

