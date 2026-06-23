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Swiss: Dubai wird erst ab 24. Oktober wieder angeflogen

Flugzeug
Keystone-SDA

Die Swiss verlängert die Aussetzung ihrer Flüge von und nach Dubai (VAE) bis zum Ende des Sommerflugplans am 24. Oktober. Die verlängerte Aussetzung habe operationelle Gründe, teilte die Schweizer Fluggesellschaft am Dienstag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Swiss verfolge die Entwicklungen im Nahen Osten aufmerksam und stehe dazu in Austausch mit den zuständigen Behörden sowie Partnern der Lufthansa Group. Fluggäste, deren Flüge gestrichen werden, können ihre Reise kostenlos umbuchen oder sich den Ticketpreis erstatten lassen.

Bereits Ende März hatte die Swiss aus Sicherheitsgründen ihren Flugstopp für einzelne Ziele im Nahen Osten verlängert. Damals hiess es, die Airline werde die Flüge sowohl nach Dubai als auch nach Tel Aviv bis und mit 31. Mai aussetzten. Die Aussetzung der Flüge nach Dubai wurde im Mai ein erstes Mal verlängert. Die Flüge nach Tel Aviv sollen ab dem 1. August wieder aufgenommen werden.

Gründe für die Flugplanänderungen waren die angespannte Lage in und um den Iran nach den israelisch-US-amerikanischen Angriffen auf das Land und die iranischen Gegenangriffe auf die Golfstaaten, darunter die Emirate, sowie gegen Israel.

Gleichzeitig führt die Lufthansa-Tochter ihr erweitertes Flugangebot zwischen Zürich und Delhi bis zum Ende des Sommerflugplans weiter, wie es am Dienstag weiter hiess. Neben der regulären täglichen Verbindung wird ein zweiter täglicher Flug mit einem Airbus A330 angeboten. Dies aufgrund einer erhöhten Nachfrage.

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