Heute in der Schweiz

Der Schweizer, der im Januar in iranischer Haft verstorben ist, wurde im Herbst 2024 als Spion von den iranischen Behörden verhaftet. (Symbolbild)

Mysteriöser Tod eines Schweizers im Iran : Mögliche Verwicklung in diplomatische Spannungen – heute musste sich der Bundesrat in der Fragestunde des Nationalrats zum Fall äussern.

Der Zürcher SP-Nationalrat Fabian Molina hat in seinem Vorstoss zahlreiche Fragen an den Bundesrat gestellt. Unter anderem will er wissen, ob die Leiche inzwischen von der Bundesanwaltschaft obduziert wurde. Weshalb dem Mann vom Iran der konsularische Schutz verweigert wurde. Und besonders brisant: Gibt es einen Zusammenhang mit dem Fall Abedini/Sala? Einem diplomatisch heiklen Fall.

Doch der Reihe nach: Im Januar 2025 starb ein 64-jähriger Schweizer in einem iranischen Gefängnis, angeblich durch Suizid. Die iranischen Behörden bezeichneten ihn als «Spion», der im Oktober 2024 als Tourist eingereist und verhaftet worden war, weil er militärische Einrichtungen fotografiert hatte. Seit dem Bekanntwerden des Todes des Schweizers wird gemutmasst, ob der Verstorbene ein «Pfand» für den iranischen Agenten Mohamed Abedini war, der in Lausanne lebte.

Die Aargauer Zeitung hat den Fall aufgerollt: Abedini wurde im Dezember 2024 in Italien verhaftet. Er wurde verdächtigt, Drohnentechnologie für den Iran zu beschaffen. Der Iran verhaftete daraufhin die italienische Journalistin Cecilia Sala als «Pfand». Am 8. Januar 2025 wurden Abedini in Italien und Sala in Teheran freigelassen.

Am 9. Januar soll sich der Schweizer Spion das Leben genommen haben. Rätselhaft sei nicht nur der Fall selbst, sondern auch die Person des auf so tragische Weise ums Leben gekommenen Schweizers, schreibt die Aargauer Zeitung. Obwohl der Schweizer angeblich in Namibia gelebt haben soll, kennt ihn die dortige Schweizer Kolonie nicht. Auch sein Aufenthalt im Iran bleibe undurchsichtig: «War er wirklich nur ein naiver Tourist, oder war er halt doch ein als Hobbyfotograf getarnter Agent? Wenn ja, für welchen Staat war er unterwegs?»

Der Bundesrat äussere sich nicht zu laufenden Strafverfahren der Bundesanwaltschaft, so Bundesrat Ignazio Cassis heute Nachmittag im Nationalrat. «Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Tod des Schweizer Staatsbürgers im Januar 2025 und den Verhaftungen einer italienischen Staatsangehörigen in Iran sowie eines iranischen Staatsangehörigen in Italien im Dezember 2024.»