Grüezi Swiss Abroad – der Newsletter für die Fünfte Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland
Wussten Sie, dass drei Viertel der Auslandschweizer:innen neben der Schweizer Staatsbürgerschaft einen oder mehrere weitere Pässe besitzen?
Für viele ist Mehrstaatlichkeit selbstverständlich geworden. Gleichzeitig zeigt sich im Alltag: Die Erneuerung von Schweizer Ausweispapieren kann – je nach Wohnort – zur echten Herausforderung werden. Wie Betroffene damit umgehen, zeigt der Erfahrungsbericht aus der Diaspora.
Auch bei Steuern prallen unterschiedliche Systeme aufeinander. Die Schweiz stimmt am 8. März über die Einführung der Individualbesteuerung von Ehepaaren ab. Uns interessiert Ihre Perspektive aus dem Ausland:
Wie werden verheiratete Paare in Ihrem Wohnsitzland besteuert? Was sind die Vor- und Nachteile dieses Systems?
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns.
«Ich wohne nicht in Gambia, um Schweizer zu treffen. Falls das das Ziel der Auswanderung ist, bleibt man lieber in der Schweiz. Dort gibt es mehr Schweizer.»
User «boillat»
Dieses Zitat stammt aus einer älteren Debatte, die wir für Sie wieder hervorgeholt haben. Darin fragten wir unsere Leserinnen und Leser, ob sie im Ausland an einem Ort leben, an dem kaum andere Schweizerinnen und Schweizer wohnen.
Für unsere Berichterstattung sind wir immer wieder auf der Suche nach Auslandschweizer:innen, die bereit sind, Einblicke in ihren Alltag und ihr Leben in verschiedenen Regionen der Welt zu geben.
Aktuell wäre es etwa sehr interessant, mit Schweizerinnen und Schweizern in Grönland oder im Iran zu sprechen. Kennen Sie jemanden oder fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns jederzeit über Ihre Kontaktaufnahme.
Ihre Kommentare in unseren Debatten sind es, die den Austausch in der Community am Leben erhalten. Sie geben uns in der Redaktion auch immer wieder Einblick in die Themen, die Sie als Schweizerinnen und Schweizer im Ausland beschäftigen.
Wir stellen Ihnen in diesem Newsletter regelmässig eine Frage. Die schönsten, interessantesten oder erstaunlichsten Beiträge veröffentlichen wir jeweils in einer kommenden Ausgabe.
Machen Sie mit! Hier geht es zu den aktuellen Debatten.
Antworten aus der Community
Die SwissCommunity Days im August 2025 markierten den Beginn der neuen Legislaturperiode 2025–2029 des Auslandschweizer-Rats – des «Parlaments der Fünften Schweiz». Mit 71 von 140 Sitzen wurde mehr als die Hälfte des Gremiums neu besetzt.
SWI swissinfo.ch hat mit mehreren neu gewählten Auslandschweizerrätinnen und -räten gesprochen und sie gefragt: Was wollen Sie im Auslandschweizer-Rat erreichen?
Mit diesem Beitrag endet unsere Video-Mini-Serie, in der wir die neu gewählten Delegierten in den vergangenen Monaten zu Wort kommen liessen.
Wir haben gefragt: Was wollen Sie im Auslandschweizer-Rat erreichen?
Auch in diesem Jahr möchten wir die Vielfalt der Auslandschweizer:innen-Gemeinschaft sichtbar machen und ihre Stimmen mit der Community teilen.
Dafür suchen wir immer wieder Menschen, die bereit sind, ihre Erfahrungen in einem Video zu teilen. Haben Sie Lust, dabei zu sein? Dann melden Sie sich gerne per E-Mail bei mir: Melanie.Eichenberger@swissinfo.ch.
Für Sie ausgewählt
In dieser Ausgabe des Newsletters präsentieren wir Ihnen einen bunten Strauss an Geschichten – angefangen mit einer ebenso bunten Persönlichkeit.
Mit 17 verliess sie die Schweiz und wurde zur Ikone der New Yorker Clubszene. Susanne Bartsch über Stil, Freiheit – und die Hochzeit auf dem Laufsteg.
Partyikone Susanne Bartsch: «Ich wollte nie eine Braut sein!»
Vom Glitzerlicht New Yorks geht es ans andere Ende der Welt – nach Hawaii. Dort zeigt eine Schweizer Persönlichkeit, wie Engagement aussieht: Theres Ryf Desai hilft als Honorarkonsulin Landsleuten in Not, von verunglückten Sprachstudent:innen bis zu Krisenopfern nach Waldbränden.
Ihr Porträt ist Teil unserer Serie über Honorarkonsulinnen und -konsuln.
Unsere Honorarkonsulin in Hawaii: «Anderen Menschen helfen ist sehr befriedigend»
Wir bleiben in den USA – diesmal auf einer persönlichen Spurensuche: Nicole Holst reiste aus Kalifornien ins Tessin, um die Dörfer ihrer Ururgrosseltern zu besuchen und dabei mehr über ihre Familie, ihre Wurzeln und sich selbst zu erfahren.
Von Kalifornien ins Tessin: Eine Reise in die Schweizer Dörfer ihrer Vorfahren
Knapp vier Wochen nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana steht die Schweiz im Fokus internationaler Aufmerksamkeit. Wut und Trauer über das Unglück sind ungebrochen, das Image des Landes leidet. Alexandre Edelmann, der Direktor von Präsenz Schweiz, erläutert, wie sorgfältige Informationsarbeit einen dauerhaften Imageschaden verhindern kann.
Alexandre Edelmann: «Die meisten Gründe, weshalb die Schweiz weltweit ein gutes Image geniesst, sind nicht verschwunden»
Wie zu Beginn dieses Newsletters erwähnt: Für viele Schweizerinnen und Schweizer im Ausland ist der Pass mehr als ein Ausweisdokument – seine Erneuerung wird oft zur Herausforderung. Die Erfahrungsberichte unserer Leserinnen und Leser im Ausland zeigen, wie die Diaspora damit umgeht.
Nicht zufrieden: Was Auslandschweizer beim Erneuern des Passes im Ausland ärgert
Wir haben gefragt: Ist die Passerneuerung im Ausland einfach oder nicht?
Auswandern leicht gemacht
Planen Sie bald auszuwandern, oder sind Sie gerade in Ihrem neuen Zuhause angekommen?
Dann ist unser Podcast «Ade merci, Schweiz» genau das Richtige für Sie. Hier erfahren Sie alles rund ums Thema Auswandern und das Leben im Ausland. Verfügbar überall da, wo Sie Podcast hören.
«Ade merci, Schweiz» – der neue Podcast von SwissinfoExterner Link
Vielleicht gehören Sie (noch) nicht zur grossen Auslandschweizer:innen-Community – oder Sie kennen jemanden, der oder die mit dem Gedanken spielt, auszuwandern.
Unsere Seite «Auswandern leicht gemacht» bietet fundierte Informationen zu Themen wie Leben im Ausland, Steuern, Vorsorge, Familie und Rückkehr in die Schweiz.
Offizielle Informationen finden Sie beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), weiterführende Beratung bietet die Auslandschweizer-Organisation (ASO).
Ungewöhnliche Schweiz
Was macht die Schweiz einzigartig? Swissinfo berichtet wöchentlich über interessante, ungewöhnliche und manchmal bizarre Geschichten aus der Schweiz.
Die älteste Orgel der Welt thront auf einem Walliser Hügel
Der Schweizer Jura hat einem Erdzeitalter seinen Namen gegeben
