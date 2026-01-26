Grüezi Swiss Abroad – der Newsletter für die Fünfte Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland



Wussten Sie, dass drei Viertel der Auslandschweizer:innen neben der Schweizer Staatsbürgerschaft einen oder mehrere weitere Pässe besitzen?



Für viele ist Mehrstaatlichkeit selbstverständlich geworden. Gleichzeitig zeigt sich im Alltag: Die Erneuerung von Schweizer Ausweispapieren kann – je nach Wohnort – zur echten Herausforderung werden. Wie Betroffene damit umgehen, zeigt der Erfahrungsbericht aus der Diaspora.



Auch bei Steuern prallen unterschiedliche Systeme aufeinander. Die Schweiz stimmt am 8. März über die Einführung der Individualbesteuerung von Ehepaaren ab. Uns interessiert Ihre Perspektive aus dem Ausland:



Wie werden verheiratete Paare in Ihrem Wohnsitzland besteuert? Was sind die Vor- und Nachteile dieses Systems?



Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns.

7 Minuten

Melanie Eichenberger In meiner Arbeit befasse ich mich mit Themen, die für die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland relevant sind – von politischen Entwicklungen in der Schweiz und deren Auswirkungen auf die Diaspora bis hin zu sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Fragestellungen. Vor SWI swissinfo.ch habe ich als Lokaljournalistin für die Aargauer Zeitung geschrieben. Ich habe einen Bachelor in mehrsprachiger Kommunikation und - klassisch schweizerisch - eine Lehre als Kauffrau abgeschlossen. Weitere Sprache: 1 DE Original Français fr Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse Mehr Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse

«Ich wohne nicht in Gambia, um Schweizer zu treffen. Falls das das Ziel der Auswanderung ist, bleibt man lieber in der Schweiz. Dort gibt es mehr Schweizer.»

User «boillat»

Dieses Zitat stammt aus einer älteren Debatte, die wir für Sie wieder hervorgeholt haben. Darin fragten wir unsere Leserinnen und Leser, ob sie im Ausland an einem Ort leben, an dem kaum andere Schweizerinnen und Schweizer wohnen.

Für unsere Berichterstattung sind wir immer wieder auf der Suche nach Auslandschweizer:innen, die bereit sind, Einblicke in ihren Alltag und ihr Leben in verschiedenen Regionen der Welt zu geben.

Aktuell wäre es etwa sehr interessant, mit Schweizerinnen und Schweizern in Grönland oder im Iran zu sprechen. Kennen Sie jemanden oder fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns jederzeit über Ihre Kontaktaufnahme.

Ihre Kommentare in unseren Debatten sind es, die den Austausch in der Community am Leben erhalten. Sie geben uns in der Redaktion auch immer wieder Einblick in die Themen, die Sie als Schweizerinnen und Schweizer im Ausland beschäftigen.

Wir stellen Ihnen in diesem Newsletter regelmässig eine Frage. Die schönsten, interessantesten oder erstaunlichsten Beiträge veröffentlichen wir jeweils in einer kommenden Ausgabe.

Machen Sie mit! Hier geht es zu den aktuellen Debatten.

Antworten aus der Community

Die SwissCommunity Days im August 2025 markierten den Beginn der neuen Legislaturperiode 2025–2029 des Auslandschweizer-Rats – des «Parlaments der Fünften Schweiz». Mit 71 von 140 Sitzen wurde mehr als die Hälfte des Gremiums neu besetzt.

SWI swissinfo.ch hat mit mehreren neu gewählten Auslandschweizerrätinnen und -räten gesprochen und sie gefragt: Was wollen Sie im Auslandschweizer-Rat erreichen?

Mit diesem Beitrag endet unsere Video-Mini-Serie, in der wir die neu gewählten Delegierten in den vergangenen Monaten zu Wort kommen liessen.

Mehr

Mehr Auslandschweizer Gemeinschaft Wir haben gefragt: Was wollen Sie im Auslandschweizer-Rat erreichen? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Lernen Sie die neu gewählten Mitglieder des Auslandschweizer-Rats in unserer Videoserie kennen. Mehr Wir haben gefragt: Was wollen Sie im Auslandschweizer-Rat erreichen?

Auch in diesem Jahr möchten wir die Vielfalt der Auslandschweizer:innen-Gemeinschaft sichtbar machen und ihre Stimmen mit der Community teilen.

Dafür suchen wir immer wieder Menschen, die bereit sind, ihre Erfahrungen in einem Video zu teilen. Haben Sie Lust, dabei zu sein? Dann melden Sie sich gerne per E-Mail bei mir: Melanie.Eichenberger@swissinfo.ch.

Für Sie ausgewählt

In dieser Ausgabe des Newsletters präsentieren wir Ihnen einen bunten Strauss an Geschichten – angefangen mit einer ebenso bunten Persönlichkeit.

Mit 17 verliess sie die Schweiz und wurde zur Ikone der New Yorker Clubszene. Susanne Bartsch über Stil, Freiheit – und die Hochzeit auf dem Laufsteg.

Mehr

Mehr Die besten Inhalte der SRG Partyikone Susanne Bartsch: «Ich wollte nie eine Braut sein!» Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Susanne Bartsch verlässt als Teenagerin die Schweiz und sucht in Londons Clubszene nach einer Sprache für das, was in ihr brodelt: Stil, Rebellion und Selbstbestimmung. Mehr Partyikone Susanne Bartsch: «Ich wollte nie eine Braut sein!»

Vom Glitzerlicht New Yorks geht es ans andere Ende der Welt – nach Hawaii. Dort zeigt eine Schweizer Persönlichkeit, wie Engagement aussieht: Theres Ryf Desai hilft als Honorarkonsulin Landsleuten in Not, von verunglückten Sprachstudent:innen bis zu Krisenopfern nach Waldbränden.

Ihr Porträt ist Teil unserer Serie über Honorarkonsulinnen und -konsuln.

Mehr

Mehr Swiss Abroad Unsere Honorarkonsulin in Hawaii: «Anderen Menschen helfen ist sehr befriedigend» Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Theres Ryf Desai ist als Honorarkonsulin der Schweiz die erste Ansprechperson im Inselparadies Hawaii. Ein Porträt. Mehr Unsere Honorarkonsulin in Hawaii: «Anderen Menschen helfen ist sehr befriedigend»

Wir bleiben in den USA – diesmal auf einer persönlichen Spurensuche: Nicole Holst reiste aus Kalifornien ins Tessin, um die Dörfer ihrer Ururgrosseltern zu besuchen und dabei mehr über ihre Familie, ihre Wurzeln und sich selbst zu erfahren.

Mehr

Mehr Swiss Abroad Von Kalifornien ins Tessin: Eine Reise in die Schweizer Dörfer ihrer Vorfahren Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Nicole Holsts Tessiner Vorfahren wanderten vor über 100 Jahren aus. Letzten Sommer reiste sie von Kalifornien an, um mehr über ihre Wurzeln zu erfahren. Mehr Von Kalifornien ins Tessin: Eine Reise in die Schweizer Dörfer ihrer Vorfahren

Knapp vier Wochen nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana steht die Schweiz im Fokus internationaler Aufmerksamkeit. Wut und Trauer über das Unglück sind ungebrochen, das Image des Landes leidet. Alexandre Edelmann, der Direktor von Präsenz Schweiz, erläutert, wie sorgfältige Informationsarbeit einen dauerhaften Imageschaden verhindern kann.

Mehr

Mehr Schweizer Politik Alexandre Edelmann: «Die meisten Gründe, weshalb die Schweiz weltweit ein gutes Image geniesst, sind nicht verschwunden» Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Nach der Tragödie von Crans-Montana ist der Direktor von Präsenz Schweiz der Ansicht, dass umfangreiche Informationsarbeit notwendig sein wird, um einen Imageschaden zu vermeiden. Mehr Alexandre Edelmann: «Die meisten Gründe, weshalb die Schweiz weltweit ein gutes Image geniesst, sind nicht verschwunden»

Wie zu Beginn dieses Newsletters erwähnt: Für viele Schweizerinnen und Schweizer im Ausland ist der Pass mehr als ein Ausweisdokument – seine Erneuerung wird oft zur Herausforderung. Die Erfahrungsberichte unserer Leserinnen und Leser im Ausland zeigen, wie die Diaspora damit umgeht.

Mehr

Mehr Swiss Abroad Nicht zufrieden: Was Auslandschweizer beim Erneuern des Passes im Ausland ärgert Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Stundenlange Anreise, hohe Kosten: Für manche Auslandschweizer:innen ist die Erneuerung von Ausweisdokumenten alles andere als einfach. Erfahrungsberichte aus der Diaspora. Mehr Nicht zufrieden: Was Auslandschweizer beim Erneuern des Passes im Ausland ärgert

Mehr

Mehr Swiss Abroad Wir haben gefragt: Ist die Passerneuerung im Ausland einfach oder nicht? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Leben Ausland bedeutet oft, Hunderte von Kilometern zurückzulegen, um den Pass zu erneuern. Drei Schweizer Staatsangehörige erzählen von ihren Erfahrungen Mehr Wir haben gefragt: Ist die Passerneuerung im Ausland einfach oder nicht?

👉 Weitere Artikel für die Fünfte Schweiz finden Sie hier.

Auswandern leicht gemacht

Planen Sie bald auszuwandern, oder sind Sie gerade in Ihrem neuen Zuhause angekommen?⁠

Dann ist unser Podcast «Ade merci, Schweiz» genau das Richtige für Sie. Hier erfahren Sie alles rund ums Thema Auswandern und das Leben im Ausland. Verfügbar überall da, wo Sie Podcast hören.⁠

Mehr

Mehr Auswandern «Ade merci, Schweiz» – der neue Podcast von Swissinfo Die brandneue Podcast-Serie für Schweizerinnen und Schweizer im Ausland beleuchtet die vielen Seiten der Auswanderung und des Lebens im Ausland. Mehr «Ade merci, Schweiz» – der neue Podcast von Swissinfo Externer Link

Vielleicht gehören Sie (noch) nicht zur grossen Auslandschweizer:innen-Community – oder Sie kennen jemanden, der oder die mit dem Gedanken spielt, auszuwandern.

Unsere Seite «Auswandern leicht gemacht» bietet fundierte Informationen zu Themen wie Leben im Ausland, Steuern, Vorsorge, Familie und Rückkehr in die Schweiz.

Offizielle Informationen finden Sie beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), weiterführende Beratung bietet die Auslandschweizer-Organisation (ASO).

Ungewöhnliche Schweiz

Was macht die Schweiz einzigartig? Swissinfo berichtet wöchentlich über interessante, ungewöhnliche und manchmal bizarre Geschichten aus der Schweiz.

Mehr

Mehr Ungewöhnliche Schweiz Die älteste Orgel der Welt thront auf einem Walliser Hügel Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Orgel der Kathedrale Notre-Dame de Valère in Sitten hat Katastrophen und Kriege überlebt und zieht auch heute noch ein Publikum aus aller Welt an. Mehr Die älteste Orgel der Welt thront auf einem Walliser Hügel

Mehr

Mehr Ungewöhnliche Schweiz Der Schweizer Jura hat einem Erdzeitalter seinen Namen gegeben Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Der Name des Erdzeitalters stammt von jener Gebirgskette, die im Westen die Schweiz von Frankreich trennt. Mehr Der Schweizer Jura hat einem Erdzeitalter seinen Namen gegeben

👉 Weitere erstaunliche Fakten über die Schweiz finden Sie hier.

Unser Service für die Schweizer:innen im Ausland

📲 Schon die SWIplus-App runtergeladen?

Mit der App speziell für Sie konzipiert, liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland, bleiben Sie mit der Schweiz verbunden.

👉 Jetzt downloaden im App StoreExterner Link oder bei Google PlayExterner Link

🧭 Bleiben Sie informiert – bleiben Sie verbunden.

Vielen Dank, dass Sie diesen Newsletter gelesen haben. In zwei Wochen erhalten Sie die nächste Ausgabe. Bis dahin freuen wir uns auf Ihre Stimme, Ihre Sichtweise und Ihre Geschichte.

Feedback? Themenvorschläge?

📩 Schreiben Sie mir: melanie.eichenberger@swissinfo.ch

Mehr

Mehr Swiss Abroad Der Newsletter für alle Schweizerinnen und Schweizer im Ausland Portraits, Politik und Perspektiven: Abonnieren Sie die relevanteste Berichterstattung zur Fünften Schweiz. Mehr Der Newsletter für alle Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

