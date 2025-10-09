The Swiss voice in the world since 1935
Swiss begrüsst ihren ersten neuen Langstreckenflieger A350

Keystone-SDA

Die Swiss hat am Donnerstagnachmittag ihren ersten neuen Langstreckenflieger A350 feierlich in Empfang genommen. Mit der Maschine will die Schweizer Fluggesellschaft mit ihrem Langstreckenangebot in höhere Sphären aufsteigen.

(Keystone-SDA) Das brandneue Flugzeug kam aus dem Airbus-Werk in Toulouse und wählte auf dem Weg in die Schweiz eine der spektakulärsten Routen über die Alpen: Über den Genfersee flog der A350 mit dem Namen «Lausanne» das Rhonetal hoch, am Matterhorn vorbei und über den Vierwaldstättersee nach Zürich.

Dort wurde das neue Flaggschiff der Swiss von der Flughafenfeuerwehr mit einer Wasserfontäne getauft. Das Ereignis lockte zahlreiche Aviatikfans und Neugierige an, die die Landung gegen 15.30 Uhr beobachteten.

