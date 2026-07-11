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Swiss-Flugschüler sorgt für himmlischen Support für die Nati

Keystone-SDA

Vor dem WM-Viertelfinal der Schweiz gegen Argentinien haben ein Flugschüler der Swiss und sein Fluglehrer mit einer ungewöhnlichen Route ihre Unterstützung für die Nati bekundet. Südlich von Neuenburger- und Murtensee flogen sie ein Schweizerkreuz und ein Herz.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Airline informierte am frühen Samstagabend in einem Communiqué über die Aktion. Die beiden hätten Kreuz und Herz sozusagen an den Himmel gezeichnet – gut sichtbar auf der Plattform Flightradar24, wie ein Screenshot belegt.

Gestartet waren Flugschüler Janis Zurbriggen und sein Lehrer Carsten Mangasser den Angaben zufolge in Grenchen mit dem Rufnamen «Hopp Schwiiz».

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