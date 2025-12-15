Swiss Life kündigt Wechsel im Verwaltungsrat an – Dörig bleibt noch

Keystone-SDA

Die Versicherungsgesellschaft Swiss Life kündigt den Abgang zweier langjähriger Verwaltungsratsmitglieder an: So werden sich Henry Peter und Adrienne Corboud Fumagalli an der Generalversammlung 2026 nicht zur Wiederwahl stellen.

(Keystone-SDA) Neu vorgeschlagen für das Gremium werden Luisa Delgado und Patrick Frost, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Verwaltungsratspräsident Rolf Dörig wird sich laut der Mitteilung für eine letzte Amtszeit bis zur Generalversammlung 2027 zur Wahl stellen. Danach werde der Manager nach 25 Jahren bei Swiss Life – sieben Jahre als CEO und Delegierter des Verwaltungsrates und 18 Jahre als Verwaltungsratspräsident – zurücktreten.

Der abtretende Verwaltungsrat Peter war seit 2006 im Gremium, Fumagalli seit 2014. Der designierte Nachfolger Frost war von 2006 bis 2024 für Swiss Life tätig, davon die letzten zehn Jahre als CEO. Die zweite Kandidatin Delgado ist unter anderem Verwaltungsratspräsidentin von Swarovski.