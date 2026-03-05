Swiss-Sonderflug ist von Maskat nach Zürich gestartet

Keystone-SDA

Der Sonderflug der Airline Swiss ist mit etwas Verspätung von Maskat gestartet und nun auf dem Weg nach Zürich. In der ausgebuchten Maschine befinden sich Schweizer Reisende, die aus dem Krisengebiet zurückkehren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Maschine mit der Flugnummer LX7043 wird um ca.14.30 Uhr (MEZ) in Zürich erwartet. Mit diesem Flug wolle die Swiss einen Beitrag leisten, um den Betroffenen in der schwierigen Situation zu helfen, teilte die Fluggesellschaft bereits am Vortag mit.

Der vorerst einzige Swiss-Flug bietet 120 Rückkehrenden Platz, wie Marianne Jenni, Direktorin der Konsularischen Direktion des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), sagte. Tausende Schweizerinnen und Schweizer sitzen nach der amerikanisch-israelischen Offensive gegen den Iran in verschiedenen Golfstaaten fest. In der Travel-Admin-App des EDA haben sich rund 5200 registriert.