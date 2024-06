Swiss und SBB weiten “Air Rail”-Angebot ab Flughafen Genf aus

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Swiss und die SBB haben ihr “Air Rail”-Angebot ab dem Genfer Flughafen ausgebaut. Neu werden Vevey, Montreux, Sion, Sierre, Visp und Brig an das Swiss-Streckennetz angebunden, wie es in einem Communiqué vom Montag heisst.

Das Angebot könne in Verbindung mit einem Flug der Swiss auf deren Website oder auch in Reisebüros gebucht werden. Damit liessen sich Flug und Weiterreise in einem Schritt durchbuchen, heisst es weiter.

Die neuen Strecken sind ab dem 11. Juni buchbar. Insgesamt wächst das Air Rail-Netz der Swiss damit auf 17 Destinationen an.