Swisscom erhöht Löhne ab April für Mitarbeitende im GAV

Keystone-SDA

Das Schweizer Telekommunikationsunternehmen Swisscom erhöht die Löhne der dem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) unterstehenden Mitarbeitenden. Mit den Sozialpartnern einigte es sich laut eigenen Angaben auf einen Zuschlag von 0,9 Prozent ab April 2026.

(Keystone-SDA) Die Lohnerhöhung gelte für rund 9500 Mitarbeitende, teilt der Telekomriese am Dienstag mit. Die meisten erhielten dabei eine generelle prozentuale Lohnerhöhung, die jedoch je nach Lage im Lohnband unterschiedlich hoch ausfalle.

Rund die Hälfte der Lohnsummenerhöhung sei indes für individuelle Lohnanpassungen vorgesehen. Mitarbeitende, deren Lohn über dem Lohnband liegt, erhalten eine Einmalzahlung.