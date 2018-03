swissinfo.ch: Neunsprachiges Euro-Special ein Erfolg

Dieser Inhalt wurde am 29. Juli 2008 09:03 publiziert 29. Juli 2008 - 09:03

Bern, 17. Juli 2008

Die Euro 2008 bot swissinfo.ch, dem Auslandauftritt der SRG SSR, die Gelegenheit, dem interessierten Publikum in aller Welt, die Schweiz mit ihren Host Cities näher zu

bringen: Dies geschah mehrsprachig, multimedial sowie aktuell. Das globale Interesse an der neunsprachigen Sonderleistung war gross.



Allein das Internet-Special verzeichnete zwischen Ende März und Ende Juni rund 300'000 Besuche. Die Besuchszahlen der portugiesischen Site verdoppelten sich zwischen dem ersten und dem zweiten Quartal 2008 (+93%). Bei der spanischen Site erhöhten sich die Besuchszahlen um 40%. (Deutsche Site +31%, französische Site +19%, englische Site +16%).



Mit seinem Auslandangebot gelang es swissinfo, Fussballinteressierte in aller Welt anzusprechen und ihnen das Euro-Gastland Schweiz näher zu bringen: Leserinnen und Leser in Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland, China, Japan sowie im arabischen Raum lasen die Inhalte in ihren Muttersprachen; der Rest der Welt in Englisch.



Schwerpunkte setzte swissinfo bei der Hintergrundberichterstattung: Folgende Fragen standen unter anderem im Zentrum der Berichte: Wie stark fieberten die Auslandschweizer mit der Schweizer Nationalmannschaft mit? Wie erlebten in der Schweiz wohnhafte Deutsche die Euro? Wie bewältigten die vier Host-Cities die Organisation des Grossanlasses? Welche Attraktionen bietet die Schweiz sonst noch für ausländische Gäste?



Die neun Sprachredaktionen von swissinfo arbeiteten bei der Vorbereitung und Umsetzung des Specials eng zusammen: Journalisten, Bildredaktoren, Videojournalistinnen und Blogger tauschten Inhalte aus, übersetzten Texte und berichteten koordiniert sowie auf qualitativ hohem Niveau über die Schweiz und ihre Schönheiten.



Das nächste sportliche Highlight steht bereits vor der Tür: Ende Juli wird ein neues Special zu den Olympischen Spielen in Peking auf swissinfo.ch online geschalten. Das Special ist vor allem für die chinesische Redaktion ein Schwerpunkt, denn es eröffnet die Möglichkeit, einem chinesischen Publikum die Schweiz sowie deren Sportlerinnen und Sportler näher zu bringen.



Kontakt:

Monika Gysin, PR Verantwortliche

T: +41 31 350 95 48

M: monika.gysin@swissinfo.ch

