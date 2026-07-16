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Swisstopo-App erhält neue Funktionen und knackt 4-Millionen-Marke

Keystone-SDA

Die Karten-App des Bundesamts für Landestopografie ist seit ihrer Lancierung im Juli 2020 über vier Millionen Mal heruntergeladen worden. Mit einem aktuellen Update erhält die Applikation nun neue Funktionen wie Orientierungspunkte und eine verbesserte Suche.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die neu eingeführten Landmarken heben besonders markante und leicht wiedererkennbare Objekte wie Berggipfel, Bauwerke oder Naturdenkmäler hervor, wie das Bundesamt für Landestopografie (Swisstopo) am Donnerstag mitteilte. Sie sollen die Orientierung in unbekannter Umgebung erleichtern. Durch Antippen der Symbole lassen sich weitere Informationen abrufen.

Auch die Suchfunktion wurde erweitert. Suchanfragen funktionieren nun sprachübergreifend und tolerieren Rechtschreibfehler sowie Dialektschreibweisen. Zudem können individuell gespeicherte Routen und Markierungen direkt über die Suche gefunden werden.

Bei der Planung von Touren können Nutzerinnen und Nutzer neu Startort und Zeitpunkt frei wählen, unabhängig vom eigenen Standort. Zusätzliche Filter für Auf- und Abstiege unterstützen die Auswahl.

Die Swisstopo-App ist kostenlos. An sonnigen Wochenenden wird sie laut Swisstopo bis zu 300’000 Mal pro Tag geöffnet.

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